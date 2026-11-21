У росії встановили пам'ятник учасникам війни проти України просто на території дитсадка
Київ • УНН
У Тамбові пам’ятник із символами Z, O та V встановили на території дитсадка «Сонечко». Дітей запросили на церемонію та розповіли про війну.
У російському тамбові на території дитячого садка "Сонечко" відкрили пам'ятник учасникам війни проти України. Монумент із символами Z, O та V став першим у рф меморіалом такого типу, встановленим безпосередньо в дошкільному закладі. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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Пам'ятник складається з червоної зірки з літерами Z, O та V і 2 плит із зображеннями білих журавлів та російських військових.
На відкриття запросили вихованців дитсадка, педагогів, місцевих чиновників, прихильників війни та російських військових, які брали участь у бойових діях проти України.
Заступниця голови адміністрації тамбова наталія полуніна заявила, що встановленням пам'ятника діти та вихователі нібито роблять внесок у спільну перемогу.
Дітям розповіли про війну проти України
Один із запрошених військових, микола артемов, який прибув на церемонію в інвалідному візку, закликав вихованців дитсадка пишатися історією так званої "сво".
Директорка закладу світлана любімова розповіла, що ідею пам'ятника працівники знайшли в інтернеті, після чого її підтримала місцева влада.
За офіційними російськими даними, у рф уже встановили близько 3500 меморіальних дощок та понад 1120 пам'ятників учасникам війни проти України.
Крім того, їхніми іменами назвали 363 вулиці, 118 алей і скверів та 133 освітні заклади.
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