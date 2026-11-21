В российском Тамбове на территории детского сада «Солнышко» открыли памятник участникам войны против Украины. Монумент с символами Z, O и V стал первым в рф мемориалом такого типа, установленным непосредственно в дошкольном учреждении. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Памятник состоит из красной звезды с буквами Z, O и V и 2 плит с изображениями белых журавлей и российских военных.

На открытие пригласили воспитанников детского сада, педагогов, местных чиновников, сторонников войны и российских военных, которые участвовали в боевых действиях против Украины.

Заместительница главы администрации Тамбова Наталья Полунина заявила, что установлением памятника дети и воспитатели якобы вносят вклад в общую победу.

Детям рассказали о войне против Украины

Один из приглашённых военных, Николай Артёмов, прибывший на церемонию в инвалидной коляске, призвал воспитанников детского сада гордиться историей так называемой «сво».

Директор учреждения Светлана Любимова рассказала, что идею памятника сотрудники нашли в интернете, после чего её поддержали местные власти.

Согласно официальным российским данным, в рф уже установили около 3500 мемориальных досок и более 1120 памятников участникам войны против Украины.

Кроме того, их именами назвали 363 улицы, 118 аллей и скверов и 133 образовательных учреждения.

Более 90% россиян не считают РФ виновной в разрушении Украины — социологи заявили о «моральной катастрофе»