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Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності
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10:38 • 7184 перегляди
Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності
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Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності

Київ • УНН

 • 7006 перегляди

Психолог Олена Рахальська наголошує, що алкоголь гальмує реакцію водія. Нардепа Кузьміних тричі затримували за кермування без прав після штрафу за п'яне водіння.

Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності

Сідаючи за кермо у стані алкогольного сп’яніння, людина має розуміти, що її реакція, концентрація та психічні процеси загалом - заторможені. Крім того, алкоголь створює ілюзію повного контролю, хоча насправді це зовсім не так. Психолог Олена Рахальська пояснила у коментарі УНН, чому "пʼяне" водіння не просто порушення закону, а ще й ознака серйозної загрози для суспільства.

Є люди, які вважають, що вони абсолютно тверезі, навіть коли вже вжили алкоголь. Алкоголь дає відчуття, що людині підвладне все. Але це ілюзія. Навіть якщо людині здається, що вона все контролює, алкоголь гальмує психічні процеси. І в критичний момент — наприклад, коли на дорогу вибігає дитина - така людина реагує надто пізно. Загалом, будь-яка дискомфортна ситуація, буде складнішою для пʼяного, ніж для тверезого. Таких людей (ред. які сідають пʼяними за кермо) ми не можемо охарактеризувати позитивно, тому що, ще раз повторюю: психологія говорить про те, що психічні властивості та процеси людини, яка випиває алкоголь, загальмовуються

- пояснює Рахальська.

Слід зауважити, що алкоголь однаково впливає, як на пересічних людей так і на народних депутатів. 

Один з нардепів, якого спіймали пʼяним за кермом, це скандальний Сергій Кузьміних. Тоді суд оштрафував його на 10 200 гривень і забрав права. Однак, рішення суду, вочевидь, не є авторитетним для Кузьміних, тож той продовжував кермувати без прав. За що був тричі затриманий поліцією. 

Політичні еліти нового покоління мають бути прикладом законослухняності. Адже відповідальність починається з повсякденних дій. А якщо людина дозволяє собі сісти за кермо "під шафе", таким чином наражаючи на небезпеку інших людей - водіїв та пішоходів, чи можна назвати її відповідальною? Адже там, де п’яний за кермом - там часто п’яний у владі, і це вже питання не етики, а національної безпеки.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання хабаря у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. 

Так, у кінці січня 2022 року, НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області. 

1 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. Однак, розгляд справи затягується, зокрема, через часту неявку Кузьміних. За інформацією наданою ВАКС, нардеп пропустив 22 судових засідання. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Житомирська область
Національне антикорупційне бюро України
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