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москву атакували безпілотники під час саміту за участю путіна: близько 150 авіарейсів скасували або затримали

Київ • УНН

 • 3126 перегляди

Під час газового саміту в москві заявили про перехоплення 16 дронів. Близько 150 рейсів скасували або затримали, мобільний інтернет обмежили.

москву атакували безпілотники під час саміту за участю путіна: близько 150 авіарейсів скасували або затримали

У вівторок, 27 жовтня, москва зазнала атаки безпілотників під час міжнародного газового саміту, на якому виступав російський диктатор володимир путін. Через загрозу ударів у столиці рф обмежували роботу аеропортів, а пасажири зіткнулися з масовими затримками рейсів. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на російську владу та місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Мер москви сергій собянін заявив, що протягом двох годин до 18:30 російська ППО нібито перехопила 16 безпілотників на підльоті до міста. Міноборони рф повідомило про 71 збитий дрон у різних регіонах протягом дня.

Жителі західної частини москви та підмосков'я повідомляли про вибухи, гучний гуркіт і спрацювання автомобільних сигналізацій. Зокрема, вибухи чули в районах Барвихи, Родників та Говорова.

Атака спричинила хаос в аеропортах москви

Через загрозу безпілотників обмежували роботу аеропортів Домодєдово, Жуковський та Внуково. За підрахунками російських медіа, близько 150 рейсів затримали або скасували, а частину літаків перенаправили на запасні аеродроми.

У цей час путін виступав на восьмому саміті Форуму країн – експортерів газу в московському Центрі міжнародної торгівлі.

У центрі москви відключили мобільний інтернет

Російська влада також обмежила мобільний інтернет у межах Третього транспортного кільця, пояснивши це заходами безпеки.

За повідомленням Мінцифри рф, обмеження діятимуть і 28–29 жовтня. Крім того, у центрі столиці частково перекривали вулиці.

Незалежного підтвердження заяв російської влади щодо кількості збитих безпілотників наразі немає.

Через саміт путіна та іноземних лідерів у москві на 3 дні обмежать мобільний інтернет27.10.26, 01:38 • 8562 перегляди

Степан Гафтко

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