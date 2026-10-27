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москву атаковали беспилотники во время саммита с участием путина: около 150 авиарейсов отменили или задержали

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

Во время газового саммита в москве заявили о перехвате 16 дронов. Около 150 рейсов отменили или задержали, мобильный интернет ограничили.

москву атаковали беспилотники во время саммита с участием путина: около 150 авиарейсов отменили или задержали

Во вторник, 27 октября, Москва подверглась атаке беспилотников во время международного газового саммита, на котором выступал российский диктатор Владимир Путин. Из-за угрозы ударов в столице РФ ограничивали работу аэропортов, а пассажиры столкнулись с массовыми задержками рейсов. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские власти и местные СМИ, пишет УНН.

Подробности

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение двух часов до 18:30 российская ПВО якобы перехватила 16 беспилотников на подлёте к городу. Минобороны РФ сообщило о 71 сбитом дроне в разных регионах в течение дня.

Жители западной части Москвы и Подмосковья сообщали о взрывах, громком грохоте и срабатывании автомобильных сигнализаций. В частности, взрывы слышали в районах Барвихи, Родников и Говорова.

Атака вызвала хаос в аэропортах Москвы

Из-за угрозы беспилотников ограничивали работу аэропортов Домодедово, Жуковский и Внуково. По подсчётам российских СМИ, около 150 рейсов задержали или отменили, а часть самолётов перенаправили на запасные аэродромы.

В это время Путин выступал на восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа в московском Центре международной торговли.

В центре Москвы отключили мобильный интернет

Российские власти также ограничили мобильный интернет в пределах Третьего транспортного кольца, объяснив это мерами безопасности.

Согласно сообщению Минцифры РФ, ограничения будут действовать и 28–29 октября. Кроме того, в центре столицы частично перекрывали улицы.

Независимого подтверждения заявлений российских властей относительно количества сбитых беспилотников пока нет.

Из-за саммита Путина и иностранных лидеров в Москве на 3 дня ограничат мобильный интернет27.10.26, 01:38 • 8548 просмотров

Степан Гафтко

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