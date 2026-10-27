москву атаковали беспилотники во время саммита с участием путина: около 150 авиарейсов отменили или задержали
Киев • УНН
Во время газового саммита в москве заявили о перехвате 16 дронов. Около 150 рейсов отменили или задержали, мобильный интернет ограничили.
Во вторник, 27 октября, Москва подверглась атаке беспилотников во время международного газового саммита, на котором выступал российский диктатор Владимир Путин. Из-за угрозы ударов в столице РФ ограничивали работу аэропортов, а пассажиры столкнулись с массовыми задержками рейсов. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские власти и местные СМИ, пишет УНН.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение двух часов до 18:30 российская ПВО якобы перехватила 16 беспилотников на подлёте к городу. Минобороны РФ сообщило о 71 сбитом дроне в разных регионах в течение дня.
Жители западной части Москвы и Подмосковья сообщали о взрывах, громком грохоте и срабатывании автомобильных сигнализаций. В частности, взрывы слышали в районах Барвихи, Родников и Говорова.
Атака вызвала хаос в аэропортах Москвы
Из-за угрозы беспилотников ограничивали работу аэропортов Домодедово, Жуковский и Внуково. По подсчётам российских СМИ, около 150 рейсов задержали или отменили, а часть самолётов перенаправили на запасные аэродромы.
В это время Путин выступал на восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа в московском Центре международной торговли.
В центре Москвы отключили мобильный интернет
Российские власти также ограничили мобильный интернет в пределах Третьего транспортного кольца, объяснив это мерами безопасности.
Согласно сообщению Минцифры РФ, ограничения будут действовать и 28–29 октября. Кроме того, в центре столицы частично перекрывали улицы.
Независимого подтверждения заявлений российских властей относительно количества сбитых беспилотников пока нет.
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