У Польщі військові загубили безпілотник у Балтійському морі та попередили населення про небезпеку

У Польщі під час випробувань на військовому полігоні в Устці безпілотник упав у Балтійське море. Через ризик винесення його уламків на узбережжя військова жандармерія звернулася до місцевих жителів із попередженням. Про це повідомляє Polsat News, пише УНН.

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Інцидент стався ще 24 жовтня близько 9:35. Цивільна компанія проводила випробувальні польоти безпілотника Alpha Wing, однак через несправність двигуна апарат упав у воду приблизно за шість кілометрів від берега.

У військовій жандармерії наголосили, що дрон був експериментальним, не мав озброєння та бойових характеристик. Інформацію про інцидент оприлюднили лише через три дні після падіння.

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За словами речника військової жандармерії Даріуша Розкоша, морські течії та вітер можуть винести безпілотник або його частини на узбережжя.

У разі виявлення підозрілих предметів громадян закликають не торкатися їх, відійти на безпечну відстань, попередити інших людей та зателефонувати за номером 112.

Це вже другий подібний інцидент у Польщі за останній тиждень. 21 жовтня у Підкарпатському воєводстві впав неозброєний безпілотник норвезьких військових, які брали участь у навчаннях. Тоді обійшлося без постраждалих та пошкоджень інфраструктури.

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