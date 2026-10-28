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У Польщі військові загубили безпілотник у Балтійському морі та попередили населення про небезпеку

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Експериментальний Alpha Wing упав за 6 км від берега через несправність двигуна. Військові закликали не торкатися можливих уламків.

У Польщі військові загубили безпілотник у Балтійському морі та попередили населення про небезпеку

У Польщі під час випробувань на військовому полігоні в Устці безпілотник упав у Балтійське море. Через ризик винесення його уламків на узбережжя військова жандармерія звернулася до місцевих жителів із попередженням. Про це повідомляє Polsat News, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався ще 24 жовтня близько 9:35. Цивільна компанія проводила випробувальні польоти безпілотника Alpha Wing, однак через несправність двигуна апарат упав у воду приблизно за шість кілометрів від берега.

У військовій жандармерії наголосили, що дрон був експериментальним, не мав озброєння та бойових характеристик. Інформацію про інцидент оприлюднили лише через три дні після падіння.

Польські військові закликали громадян не наближатися до уламків

За словами речника військової жандармерії Даріуша Розкоша, морські течії та вітер можуть винести безпілотник або його частини на узбережжя.

У разі виявлення підозрілих предметів громадян закликають не торкатися їх, відійти на безпечну відстань, попередити інших людей та зателефонувати за номером 112.

Це вже другий подібний інцидент у Польщі за останній тиждень. 21 жовтня у Підкарпатському воєводстві впав неозброєний безпілотник норвезьких військових, які брали участь у навчаннях. Тоді обійшлося без постраждалих та пошкоджень інфраструктури.

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Степан Гафтко

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