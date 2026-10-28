В Польше военные потеряли беспилотник в Балтийском море и предупредили население об опасности

В Польше во время испытаний на военном полигоне в Устке беспилотник упал в Балтийское море. Из-за риска того, что его обломки вынесет на берег, военная жандармерия обратилась к местным жителям с предупреждением. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошёл ещё 24 октября около 9:35. Цивильная компания проводила испытательные полёты беспилотника Alpha Wing, однако из-за неисправности двигателя аппарат упал в воду примерно в шести километрах от берега.

В военной жандармерии подчеркнули, что дрон был экспериментальным, не имел вооружения и боевых характеристик. Информацию об инциденте обнародовали лишь через три дня после падения.

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По словам представителя военной жандармерии Дариуша Розкоша, морские течения и ветер могут вынести беспилотник или его части на берег.

В случае обнаружения подозрительных предметов граждан призывают не прикасаться к ним, отойти на безопасное расстояние, предупредить других людей и позвонить по номеру 112.

Это уже второй подобный инцидент в Польше за последнюю неделю. 21 октября в Подкарпатском воеводстве упал невооружённый беспилотник норвежских военных, которые участвовали в учениях. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

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