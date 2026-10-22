В Польше раскрыли подготовку поджога завода дронов для Украины — за диверсию предлагали 30 тысяч долларов

Польская прокуратура начала расследование возможной подготовки поджога завода Flytronic, производящего военные беспилотники для Украины. Вербовщик, связанный с Россией, предлагал за диверсию 30 тысяч долларов. Об этом сообщает LRT со ссылкой на TVP World, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, вероятной целью диверсии стало предприятие Flytronic в городе Гливице на юге Польши. Завод принадлежит WB Group — крупнейшему частному оборонному производителю страны.

Прокуратура Гливице 22 октября объявила о начале расследования попытки завербовать человека для совершения диверсии в интересах иностранной разведки. Дело передали Агентству внутренней безопасности Польши (ABW).

Как журналисты разоблачили подготовку диверсии

В начале октября журналист русскоязычного проекта польского общественного вещателя TVP "Vot Tak" выдал себя за белоруса, который ищет работу, и связался через Telegram с вербовщиком по прозвищу "Джокер".

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Сначала тот предлагал деньги за поджоги автомобилей с украинскими номерами, а впоследствии предложил 30 тысяч долларов за поджог завода беспилотников.

Журналисты установили, что Telegram-аккаунт вербовщика связан с российским номером телефона, зарегистрированным в Саратовской области.

Flytronic производит разведывательные дроны FlyEye, которые украинские военнослужащие используют, в частности, для корректировки артиллерийского огня. Материнская компания WB Group также производит ударные беспилотники Warmate.

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