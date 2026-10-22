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У Польщі викрили підготовку підпалу заводу дронів для України – за диверсію пропонували 30 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 718 перегляди

Польська прокуратура розслідує спробу підпалу заводу Flytronic у Глівіце. Вербувальник із російським номером пропонував за диверсію $30 тисяч.

У Польщі викрили підготовку підпалу заводу дронів для України – за диверсію пропонували 30 тисяч доларів

Польська прокуратура розпочала розслідування ймовірної підготовки підпалу заводу Flytronic, який виробляє військові безпілотники для України. Вербувальник, пов'язаний із росією, пропонував за диверсію 30 тисяч доларів. Про це повідомляє LRT із посиланням на TVP World, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, ймовірною ціллю диверсії стало підприємство Flytronic у місті Глівіце на півдні Польщі. Завод належить WB Group – найбільшому приватному оборонному виробнику країни.

Прокуратура Глівіце 22 жовтня оголосила про початок розслідування спроби завербувати людину для здійснення диверсії в інтересах іноземної розвідки. Справу передали Агентству внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Як журналісти викрили підготовку диверсії

На початку жовтня журналіст російськомовного проєкту польського суспільного мовника TVP "Vot Tak" видав себе за білоруса, який шукає роботу, та зв'язався через Telegram із вербувальником на прізвисько "Джокер".

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Спочатку той пропонував гроші за підпали автомобілів з українськими номерами, а згодом запропонував 30 тисяч доларів за підпал заводу безпілотників.

Журналісти встановили, що Telegram-акаунт вербувальника пов'язаний із російським номером телефону, зареєстрованим у саратовській області.

Flytronic виготовляє розвідувальні дрони FlyEye, які українські військові використовують, зокрема, для коригування артилерійського вогню. Материнська компанія WB Group також виробляє ударні безпілотники Warmate.

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Степан Гафтко

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