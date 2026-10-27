До 2,5 черг - як в Україні вимикатимуть світло у середу
Київ • УНН
28 жовтня в частині областей діятимуть погодинні відключення для всіх споживачів. Причина - наслідки масованих атак рф на енергооб’єкти.
У середу, 28 жовтня, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії до 2,5 черг. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
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Як повідомили в Укренерго, у середу, 28 жовтня, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
- 06:00 – 23:59 - графіки обмеження потужності для
промисловості;
- 06:00 – 23:59 - графіки погодинних відключень для
всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
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