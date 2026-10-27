До 2,5 очередей — как в Украине будут отключать свет в среду
Киев • УНН
28 октября в некоторых областях будут действовать почасовые отключения для всех потребителей. Причина — последствия массированных атак рф на энергообъекты.
В среду, 28 октября, в Украине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии до 2,5 очереди. Об этом сообщает «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Как сообщили в «Укрэнерго», в среду, 28 октября, в части областей Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления:
- 06:00 – 23:59 — графики ограничения мощности для
промышленности;
- 06:00 – 23:59 — графики почасовых отключений для
всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очереди).
Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.
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