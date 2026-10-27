Президент Румунії звинуватив росію в диверсіях на території країни
Київ • УНН
Нікушор Дан засудив причетність росії до пожежі на заводі Carfil у Брашові та інших диверсій. Він назвав це ескалацією гібридної війни.
Президент Румунії Нікушор Дан засудив причетність росії до диверсій на території країни. Зокрема, йдеться про пожежу на збройному заводі Carfil у місті Брашов 14 вересня. Про це він повідомив в соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Засуджую з усією рішучістю будь-яку причетність російської федерації до актів саботажу на території Румунії. Такі дії є неприйнятними та становлять серйозне порушення суверенітету й безпеки нашої країни. Жодна іноземна країна не має права діяти таким чином на території Румунії чи інших європейських держав
Він додав, що росія впродовж багатьох років використовує різноманітний арсенал засобів для послаблення європейських демократій. Серед них - спроби впливу на виборчі процеси, кампанії дезінформації, інформаційна війна, кібератаки та акти саботажу
Все це - частини гібридної війни, яку росія веде проти Європи. Впродовж останніх тижнів російська федерація перейшла на новий рівень ескалації та провокацій проти цивільного морського транспорту в Чорному морі
Він також наголосив, що ці випадки не можна розглядати як окремі, не пов’язані між собою інциденти.
Ми не маємо обманювати себе щодо природи цієї загрози. Гібридна війна ведеться роками, у різних формах, з тією ж метою - послабити європейські держави зсередини та солідарність між ними. Посилення цих дій вимагає підвищеної пильності та постійної оцінки ризиків. Румунська держава діятиме рішуче, щоб запобігти подібним інцидентам, виявити причетних і захистити громадян та критичну інфраструктуру країни. Водночас ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими союзниками в НАТО та партнерами в Європейському Союзі
Нагадаємо
Спецслужби Румунії викрили російську диверсійну мережу, яка причетна до пожежі на збройному заводі Carfil у місті Брашов. Вони могли мати й інші цілі в Румунії та сусідніх країнах.