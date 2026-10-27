Президент Румынии обвинил россию в диверсиях на территории страны

Президент Румынии Никушор Дан осудил причастность россии к диверсиям на территории страны. В частности, речь идет о пожаре на оружейном заводе Carfil в городе Брашов 14 сентября. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Осуждаю со всей решительностью любую причастность российской федерации к актам саботажа на территории Румынии. Такие действия являются неприемлемыми и представляют собой серьезное нарушение суверенитета и безопасности нашей страны. Ни одна иностранная страна не имеет права действовать подобным образом на территории Румынии или других европейских государств