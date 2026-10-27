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Президент Румынии обвинил россию в диверсиях на территории страны

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Никушор Дан осудил причастность россии к пожару на заводе Carfil в Брашове и другим диверсиям. Он назвал это эскалацией гибридной войны.

Президент Румынии обвинил россию в диверсиях на территории страны

Президент Румынии Никушор Дан осудил причастность россии к диверсиям на территории страны. В частности, речь идет о пожаре на оружейном заводе Carfil в городе Брашов 14 сентября. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Осуждаю со всей решительностью любую причастность российской федерации к актам саботажа на территории Румынии. Такие действия являются неприемлемыми и представляют собой серьезное нарушение суверенитета и безопасности нашей страны. Ни одна иностранная страна не имеет права действовать подобным образом на территории Румынии или других европейских государств

- говорится в сообщении румынского президента.

Он добавил, что россия на протяжении многих лет использует разнообразный арсенал средств для ослабления европейских демократий. Среди них - попытки влияния на избирательные процессы, кампании дезинформации, информационная война, кибератаки и акты саботажа

Все это - части гибридной войны, которую россия ведет против Европы. В течение последних недель российская федерация перешла на новый уровень эскалации и провокаций против гражданского морского транспорта в Черном море

- отметил Никушор Дан.

Он также подчеркнул, что эти случаи нельзя рассматривать как отдельные, не связанные между собой инциденты.

Мы не должны обманывать себя относительно природы этой угрозы. Гибридная война ведется годами, в различных формах, с одной и той же целью - ослабить европейские государства изнутри и солидарность между ними. Усиление этих действий требует повышенной бдительности и постоянной оценки рисков. Румынское государство будет действовать решительно, чтобы предотвращать подобные инциденты, выявлять причастных и защищать граждан и критическую инфраструктуру страны. В то же время мы продолжим тесно сотрудничать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Европейском союзе

- подытожил президент Румынии.

Напомним

Спецслужбы Румынии раскрыли российскую диверсионную сеть, причастную к пожару на оружейном заводе Carfil в городе Брашов. У них могли быть и другие цели в Румынии и соседних странах.

Евгений Устименко

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