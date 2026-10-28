російський підполковник отримав 21 рік колонії за фальшиві подвиги та організацію самострілів на фронті
Київ • УНН
костянтина фролова засудили за постановочні атаки, самостріли й шахрайство заради нагород та виплат. Суд позбавив його звань і орденів.
У росії військовий суд засудив підполковника костянтина фролова з позивним "палач" до 21 року колонії суворого режиму за організацію шахрайської схеми на війні проти України. Військовий разом зі спільниками інсценував бойові подвиги та поранення, щоб отримувати державні нагороди й грошові виплати. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на пресу, пише УНН.
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За даними слідства, колишній командир групи спеціальних операцій 83-ї десантно-штурмової бригади рф створив угруповання з понад 30 осіб. Вони знімали постановочні відео про нібито знищення української техніки та атаки дронів ЗСУ. Деякі ролики навіть транслювали російські федеральні телеканали.
Крім того, військові стріляли один в одного, імітуючи бойові поранення, а іноді вставляли під шкіру уламки боєприпасів. До махінацій, за матеріалами справи, залучали й медиків.
Під час постановки одного з подвигів підполковник справді постраждав
фролов отримав реальне поранення, коли намагався зняти постановочний ролик із гранатою. Боєприпас відскочив від стіни бліндажа, впав йому під ноги та вибухнув.
Слідство також встановило, що офіцер організував фіктивну групу випробування безпілотників і незаконно придбавав зброю та вибухівку.
Суд позбавив фролова звання підполковника, чотирьох орденів Мужності та інших державних нагород. Сам засуджений пов'язує кримінальне переслідування зі справою проти свого батька, колишнього високопосадовця "роскосмосу".
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