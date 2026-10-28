российский подполковник получил 21 год колонии за фиктивные подвиги и организацию самострелов на фронте

В России военный суд приговорил подполковника Константина Фролова с позывным "Палач" к 21 году колонии строгого режима за организацию мошеннической схемы на войне против Украины. Военнослужащий вместе с сообщниками инсценировал боевые подвиги и ранения, чтобы получать государственные награды и денежные выплаты. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на прессу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, бывший командир группы специальных операций 83-й десантно-штурмовой бригады рф создал группировку из более чем 30 человек. Они снимали постановочные видео о якобы уничтожении украинской техники и атаках беспилотников ВСУ. Некоторые ролики даже транслировали российские федеральные телеканалы.

Кроме того, военнослужащие стреляли друг в друга, имитируя боевые ранения, а иногда вставляли под кожу осколки боеприпасов. К махинациям, согласно материалам дела, привлекали и медиков.

Во время постановки одного из подвигов подполковник действительно пострадал

Фролов получил настоящее ранение, когда пытался снять постановочный ролик с гранатой. Боеприпас отскочил от стены блиндажа, упал ему под ноги и взорвался.

Следствие также установило, что офицер организовал фиктивную группу испытаний беспилотников и незаконно приобретал оружие и взрывчатку.

Суд лишил Фролова звания подполковника, четырех орденов Мужества и других государственных наград. Сам осужденный связывает уголовное преследование с делом против своего отца, бывшего высокопоставленного чиновника "Роскосмоса".

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