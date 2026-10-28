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США завдали нового удару по човну в Тихому океані, внаслідок якого загинули п'ятеро людей

Київ • УНН

 • 2396 перегляди

США заявили про удар по судну, пов’язаному з наркотрафіком, але доказів не надали. Загальна кількість загиблих сягнула 240.

США завдали нового удару по човну в Тихому океані, внаслідок якого загинули п'ятеро людей

Американські військові завдали чергового удару по судну у східній частині Тихого океану, яке, за твердженням Вашингтона, використовували для контрабанди наркотиків. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.

Деталі

Про операцію американські військові заявили у вівторок, 27 жовтня. За їхніми словами, атаковане судно було причетне до незаконного перевезення наркотиків.

Водночас військове командування США не оприлюднило доказів того, що на борту знищеного човна справді перебували наркотичні речовини.

Кількість загиблих унаслідок американських атак сягнула 240 осіб

Удар став частиною масштабної кампанії адміністрації президента США Дональда Трампа проти ймовірних наркоторговців у Латинській Америці.

Американські військові розпочали такі операції у вересні 2025 року. Відтоді внаслідок ударів по човнах, які Вашингтон пов'язує з наркотрафіком, загинули щонайменше 240 людей.

Адміністрація Трампа називає ціллю операцій так званих "наркотерористів", однак докази причетності екіпажів атакованих суден до наркоторгівлі публічно надають не завжди.

США планують збільшити кількість безпілотних "каное" для охорони кордонів - до чого тут досвід України02.10.26, 15:57 • 6212 переглядiв

Степан Гафтко

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Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки