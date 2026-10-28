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США нанесли новый удар по лодке в Тихом океане, в результате которого погибли пять человек

Киев • УНН

 • 2102 просмотра

США заявили об ударе по судну, связанному с наркотрафиком, но доказательств не предоставили. Общее число погибших достигло 240.

США нанесли новый удар по лодке в Тихом океане, в результате которого погибли пять человек

Американские военные нанесли очередной удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, по утверждению Вашингтона, использовали для контрабанды наркотиков. В результате атаки погибли пять человек. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.

Детали

Об операции американские военные заявили во вторник, 27 октября. По их словам, атакованное судно было причастно к незаконной перевозке наркотиков.

В то же время военное командование США не обнародовало доказательств того, что на борту уничтоженной лодки действительно находились наркотические вещества.

Количество погибших в результате американских атак достигло 240 человек

Удар стал частью масштабной кампании администрации президента США Дональда Трампа против предполагаемых наркоторговцев в Латинской Америке.

Американские военные начали такие операции в сентябре 2025 года. С тех пор в результате ударов по лодкам, которые Вашингтон связывает с наркотрафиком, погибли по меньшей мере 240 человек.

Администрация Трампа называет целью операций так называемых "наркотеррористов", однако доказательства причастности экипажей атакованных судов к наркоторговле публично предоставляют не всегда.

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Степан Гафтко

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