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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росія атакувала Україну трьома ракетами та 116 дронами, збито 59 безпілотників

Київ • УНН

 • 29635 перегляди

У ніч на 21 жовтня росія атакувала Україну ракетами та 116 дронами. Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 59 ворожих безпілотників.

росія атакувала Україну трьома ракетами та 116 дронами, збито 59 безпілотників

росія у ніч на понеділок атакувала Україну трьома ракетами та 116 дронами, збито 59 ворожих безпілотників у 12 областях, ще 45 втрачено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 жовтня (із 20.00 20 жовтня) противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

"Станом на 09.30 радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника: 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму); 1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря); 1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря); 116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.)", - ідеться у повідомленні Повітряних сил у соцмережах.

Повітряний напад, як зазначається, відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях. Окрім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Бойова робота триває! Інформація оновлюється

- повідомили у ПС ЗСУ.

На Київщині через атаку рф пошкоджено будинки та ринок: показали наслідки21.10.24, 08:36 • 15417 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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