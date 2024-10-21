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россия атаковала Украину тремя ракетами и 116 дронами, сбито 59 беспилотников

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 07:09  •  7565 просмотра

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В ночь на 21 октября россия атаковала Украину ракетами и 116 дронами. Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 59 вражеских беспилотников.

россия в ночь на понедельник атаковала Украину тремя ракетами и 116 дронами, сбито 59 вражеских беспилотников в 12 областях, еще 45 потеряно, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 октября (с 20.00 20 октября) противник атаковал Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

"По состоянию на 09.30 радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника: 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма); 1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря); 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря); 116 вражеских БПЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф)", - говорится в сообщении Воздушных сил в соцсетях.

Воздушное нападение, как отмечается, отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных cил и Сил обороны Украины.

В настоящее время есть подтверждение о сбитии 59 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях. Кроме того, 45 российских беспилотников - локационно потеряно. До 10-ти вражеских БпЛА - в воздушном пространстве Украины. Есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Боевая работа продолжается! Информация обновляется

- сообщили в ВС ВСУ.

В Киевской области из-за атаки рф повреждены дома и рынок: показали последствия21 октября 2024, 05:36 • 10802 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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