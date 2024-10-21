В Киевской области из-за атаки рф повреждены дома и рынок: показали последствия
Киев • УНН
В Киевской области в результате российской атаки повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и местный рынок. Информация о пострадавших пока отсутствует, сообщает полиция Киевской области.
Киевская область в очередной раз подверглась атаке российских войск, повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и местный рынок, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Сегодня, 21 октября, оккупанты снова атаковали Киевскую область. Повреждения получили дома местных жителей и автомобили. По состоянию на 08:30 в одном из районов повреждены два многоквартирных и один частный дом, гаражное помещение, три автомобиля, а также местный рынок. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует
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