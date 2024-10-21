В Киевской области из-за атаки рф повреждены дома и рынок: показали последствия

ukenru
Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
  •  119541 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  149308 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  176667 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  181118 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  162892 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  136785 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  114337 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102662 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100868 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113350 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

  •  77600 просмотра
Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура

Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура

  •  83272 просмотра
В Киеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеских БпЛА

В Киеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеских БпЛА

  •  79589 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  59407 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  93750 просмотра
публикации
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  93750 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  143490 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  146208 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  144381 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  172513 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  59407 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

  •  119536 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  101449 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  100286 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  89179 просмотра
Актуальное
В Киевской области из-за атаки рф повреждены дома и рынок: показали последствия

В Киевской области из-за атаки рф повреждены дома и рынок: показали последствия

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 05:36  •  7355 просмотра

Read in English

В Киевской области в результате российской атаки повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и местный рынок. Информация о пострадавших пока отсутствует, сообщает полиция Киевской области.

Киевская область в очередной раз подверглась атаке российских войск, повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и местный рынок, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Сегодня, 21 октября, оккупанты снова атаковали Киевскую область. Повреждения получили дома местных жителей и автомобили. По состоянию на 08:30 в одном из районов повреждены два многоквартирных и один частный дом, гаражное помещение, три автомобиля, а также местный рынок. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует

- сообщили в полиции Киевской области в Telegram.

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия20 октября 2024, 21:17 • 76211 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область