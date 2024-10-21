На Київщині через атаку рф пошкоджено будинки та ринок: показали наслідки
Київ • УНН
У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі та місцевий ринок. Інформація про постраждалих наразі відсутня, повідомляє поліція Київщини.
Київська область вкотре зазнала атаки російських військ, пошкоджено багатоквартирні та приватний будинки, автомобілі та місцевий ринок, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
Сьогодні, 21 жовтня, окупанти знову атакували Київську область. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автомобілі. Станом на 08:30 в одному з районів пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки, гаражне приміщення, три автомобілі, а також місцевий ринок. Інформація про постраждалих наразі відсутня
У Києві оголошено повітряну тривогу: жителів просять прямувати в укриття21.10.24, 00:17 • 92704 перегляди