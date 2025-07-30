Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України

У демократичному суспільстві публічні особи несуть не лише юридичну, а й репутаційну відповідальність. Цей принцип — основа довіри громадян до держави та її інституцій. В Україні ж, попри численні антикорупційні ініціативи, зокрема, впровадження інституту доброчесності, репутаційна відповідальність політиків залишається недорозвиненою. Одним з прикладів репутаційної безвідповідальності може слугувати нардеп Сергій Кузьміних, який продовжує свою політичну кар'єру, не дивлячись на те, що його дії потенційно заслуговують на осуд, пише УНН.

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Сергій Кузьміних залишається головою підкомітету з питань фармації комітету ВР з питань здоровʼя нації попри те, що є обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактом отримання хабаря у понад пів мільйона гривень за сприяння у підписанні контрактів на постачання медичного обладнання в лікарню на Житомирщині. Майже три роки Вищий антикорупційний суд слухає справу нардепа, але за цей час він не лише не склав мандат - він і далі бере активну участь у формуванні державної політики у фармсекторі.

До того ж Кузьміних є учасником міжпарламентських груп зі співробітництва з іншими державами, зокрема, він є членом груп з міжпарламентських зв'язків з такими країнами як США та Канада. Крім того, він навіть пропустив судове засідання через відрядження до Молдови, де перебував як офіційний представник українського парламенту. Таким чином, саме людина, якій досі вдається уникати відповідальності за корупційний злочин, представляє Україну на міжнародному рівні. Це створює репутаційні ризики не лише для парламенту, а й для всієї української влади, яка в умовах війни та реформ виборює довіру західних партнерів.

До того ж, як зʼясували журналісти УНН, діяльність Кузьміних давно вийшла за межі суто парламентських обов’язків. Улітку 2024 року він, ймовірно, став одним з ключових гравців у стратегії фармацевтичної компанії "Дарниці" щодо переділу ринку. Саме через це, за інформацією співрозмовників, Кузьміних так активно просуває ініціативу з повної заборони маркетингу на фармринку, а також наративи "Дарниці".

Як відомо, ще до депутатства Сергій Кузьміних мав активні звʼязки з фармацевтичними компаніями. Зокрема, благодійна організація "Фонд родини Загорій", заснована власниками фармзаводу "Дарниця" Катериною та Глібом Загоріями, у 2016–2018 роках надала понад 9,5 млн грн фонду братів Кузьміних. Тобто ще до початку кар’єри у парламенті Кузьміних отримував підтримку від представників великого фармбізнесу. На той час Кузьміних працював членом комісії Міністерства охорони здоровʼя, яка займалась припиненням дії реєстраційних посвідчень. Ці обставини вже стали предметом окремої перевірки з боку НАЗК.

Своєрідний парадокс у тому, що навіть за наявності кримінального провадження, перевірки щодо конфлікту інтересів та критики з боку ринку та суспільства — система не реагує. Судовий процес у справі Кузьміних триває роками і чекати вироку недостатньо. Має працювати принцип репутаційної відповідальності. Політик, проти якого ведеться розслідування або який фактично обслуговує інтереси конкретного бізнесу, не може бути нардепом і представляти Україну на міждержавному рівні. Адже для міжнародних партнерів нардеп, який є обвинуваченим за корупційний злочин, - це не про трансформації і реформи. Поки репутаційна відповідальність залишається порожнім гаслом, довіра до нардепів — як усередині країни, так і на міжнародному рівні — опиняється під ударом. І з цим точно потрібно щось робити.