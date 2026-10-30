Податки з онлайн-продажів з 2027 року: хто платитиме та як ДПС розраховуватиме суми

З 1 січня 2027 року в Україні почнуть діяти нові правила оподаткування доходів, які українці отримали через цифрові платформи. Вони передбачають облік доходів із різних майданчиків, спеціальні ставки та звітність платформ. У визначених випадках суму податку самостійно розраховуватиме Державна податкова служба. Хто платитиме до державного кошторису та як розраховуватимуть суми нового податку, пояснює УНН.

Деталі

Нововведення встановив законом №4903-IX від 9 червня 2026 року. Він стосується як онлайн-продажів, так і доходів від надання послуг, перевезень та оренди через відповідні сервіси. Звичайних переказів між громадянами це не стосується.

Які доходи від продажів не оподатковуватимуть

Для фізичних осіб автори закону передбачили неоподатковуваний річний ліміт у розмірі 2 000 євро для продажу товарів через цифрові платформи. Це дозволить продавати особисті речі без сплати податку, якщо сукупний дохід не перевищить ліміт.

Важливо, що ліміт стосується не кожного сайту окремо, а загального доходу за календарний рік. Наприклад, якщо людина продає речі на двох платформах, надходження з обох майданчиків враховуватимуться разом. Еквівалент суми у гривнях визначатимуть за офіційним курсом Національного банку на 1 січня відповідного звітного року. Якщо доходи від продажу товарів перевищать 2 000 євро, податок за умовами спеціального режиму нараховуватимуть на суму перевищення.

Коли податок самостійно розрахує ДПС

Податковий орган за податковою адресою продавця визначатиме зобов’язання, якщо загальний дохід від продажу товарів через кілька цифрових платформ за рік перевищить неоподатковуваний ліміт у 2 000 євро. Ще одна передбачена законом підстава - перевищення доходом межі у 834 мінімальні заробітні плати, встановлені на 1 січня звітного року. Це сума, що визначає межу застосування спеціальної ставки податку. За дотримання встановлених умов доходи в межах цього порогу оподатковуватимуться за ставкою 10%, а до суми перевищення застосовуватиметься ставка 23%. Раніше утриманий платформою податок враховуватимуть під час остаточного розрахунку.

Для визначення зобов’язань ДПС використовуватиме звіти операторів цифрових платформ, спрощені податкові розрахунки, інформацію від іноземних податкових органів у межах міжнародного обміну та інші передбачені законодавством дані. Суми в іноземній валюті переводитимуть у гривні за курсом НБУ на 1 січня звітного року.

Хто утримуватиме податок із доходів

За загальним правилом функцію податкового агента виконуватиме оператор цифрової платформи. Саме він за передбачених законом умов утримуватиме податок з доходів користувача та перераховуватиме його до бюджету. Для застосування ставки 10% продавець має відповідати визначеним вимогам, серед яких відсутність найманих працівників, продажу підакцизних товарів та робота через зареєстрованого оператора платформи.

Іншими словами, для більшості громадян, які відповідають критеріям спеціального режиму, окреме декларування таких доходів не передбачено. Однак якщо продавець втрачає право на спеціальну ставку, можуть виникнути обов’язки з подання декларації та самостійної сплати податку за загальними правилами.

Коли надійде повідомлення від податківців і скільки часу буде на сплату

Якщо суму податкового зобов’язання визначить ДПС, громадянину надішлють або вручать податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком. Повідомлення надішлють до 1 липня наступного року. Від дня вручення такого документа продавець матиме 60 днів для сплати зазначеної суми. Тобто, за доходами, отриманими протягом 2027 року, повідомлення у відповідних випадках надсилатимуть до 1 липня 2028 року. Відлік строку сплати залежатиме від дати отримання документа, а не від початку календарного року.

Коли запрацюють нові правила та міжнародний обмін

Закон уже ухвалили та офіційно оприлюднили, однак новий порядок оподаткування доходів із платформ застосовуватиметься з 1 січня 2027 року. Оператори таких сервісів повинні зареєструватися в ДПС до кінця 2026 року та надалі звітувати про доходи користувачів.

29 жовтня 2026 року Україна приєдналася до багатосторонньої угоди DPI MCAA щодо автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ. Це створює правову основу для отримання відповідних даних від держав-партнерів. Положення про міжнародний обмін мають набрати чинності з 1 листопада 2026 року. Водночас доходи, не пов’язані з роботою через цифрові платформи, як і раніше, оподатковуватимуться за загальними нормами Податкового кодексу. Громадянам, які користуються кількома онлайн-майданчиками, варто відстежувати загальні надходження протягом року, оскільки саме сукупна сума має значення для визначення податкових зобов’язань.

Нагадаємо

На початку червня 2026 року Верховна Рада схвалила оподаткування доходів через онлайн-платформи за ставкою 10%. Сервіси, як передбачається, автоматично звітуватимуть про прибутки користувачів.