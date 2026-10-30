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Налоги с онлайн-продаж с 2027 года: кто будет платить и как ГНС будет рассчитывать суммы

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

С 1 января 2027 года доходы от цифровых платформ будут облагаться налогом по ставкам 10% и 23%. Лимит для продажи товаров составит 2 000 евро.

Налоги с онлайн-продаж с 2027 года: кто будет платить и как ГНС будет рассчитывать суммы

С 1 января 2027 года в Украине начнут действовать новые правила налогообложения доходов, которые украинцы получили через цифровые платформы. Они предусматривают учет доходов с различных площадок, специальные ставки и отчетность платформ. В определенных случаях сумму налога самостоятельно рассчитывать Государственная налоговая служба. Кто будет платить в государственную казну и как будут рассчитывать суммы нового налога, объясняет УНН.

Детали

Нововведение установлено законом №4903-IX от 9 июня 2026 года. Он касается как онлайн-продаж, так и доходов от предоставления услуг, перевозок и аренды через соответствующие сервисы. Обычных переводов между гражданами это не касается.

Какие доходы от продаж не будут облагаться налогом

Для физических лиц авторы  закона предусмотрели необлагаемый годовой лимит в размере 2 000 евро для продажи товаров через цифровые платформы. Это позволит продавать личные вещи без уплаты налога, если совокупный доход не превысит лимит.

Важно, что лимит касается не каждого сайта отдельно, а общего дохода за календарный год. Например, если человек продает вещи на двух платформах, поступления с обеих площадок будут учитываться вместе. Эквивалент суммы в гривнах будут определять по официальному курсу Национального банка на 1 января соответствующего отчетного года. Если доходы от продажи товаров превысят 2 000 евро, налог по условиям специального режима будут начислять на сумму превышения.

Когда налог самостоятельно рассчитает ГНС

Налоговый орган по налоговому адресу продавца будет определять обязательства, если общий доход от продажи товаров через несколько цифровых платформ за год превысит необлагаемый лимит в 2 000 евро. Еще одним предусмотренным законом основанием является превышение доходом границы в 834 минимальные заработные платы, установленные на 1 января отчетного года. Это сумма, определяющая границу применения специальной ставки налога. При соблюдении установленных условий доходы в пределах этого порога будут облагаться по ставке 10%, а к сумме превышения будет применяться ставка 23%. Ранее удержанный платформой налог будет учитываться при окончательном расчете.

Для определения обязательств ГНС будет использовать отчеты операторов цифровых платформ, упрощенные налоговые расчеты, информацию от иностранных налоговых органов в рамках международного обмена и другие предусмотренные законодательством данные. Суммы в иностранной валюте будут переводить в гривны по курсу НБУ на 1 января отчетного года.

Кто будет удерживать налог с доходов

По общему правилу функцию налогового агента будет выполнять оператор цифровой платформы. Именно он при предусмотренных законом условиях будет удерживать налог с доходов пользователя и перечислять его в бюджет. Для применения ставки 10% продавец должен соответствовать установленным требованиям, среди которых отсутствие наемных работников, продажи подакцизных товаров и работа через зарегистрированного оператора платформы.

Иными словами, для большинства граждан, которые соответствуют критериям специального режима, отдельное декларирование таких доходов не предусмотрено. Однако если продавец утрачивает право на специальную ставку, могут возникнуть обязанности по подаче декларации и самостоятельной уплате налога по общим правилам.

Когда поступит уведомление от налоговиков и сколько времени будет на уплату

Если сумму налогового обязательства определит ГНС, гражданину направят или вручат налоговое уведомление-решение с подробным расчетом. Уведомление направят до 1 июля следующего года. Со дня вручения такого документа продавец будет иметь 60 дней для уплаты указанной суммы. То есть по доходам, полученным в течение 2027 года, уведомления в соответствующих случаях будут направлять до 1 июля 2028 года. Отсчет срока уплаты будет зависеть от даты получения документа, а не от начала календарного года.

Когда начнут действовать новые правила и международный обмен

Закон уже приняли и официально обнародовали, однако новый порядок налогообложения доходов от платформ будет применяться с 1 января 2027 года. Операторы таких сервисов должны зарегистрироваться в ГНС до конца 2026 года и в дальнейшем отчитываться о доходах пользователей.

29 октября 2026 года Украина присоединилась к многостороннему соглашению DPI MCAA об автоматическом обмене информацией о доходах от цифровых платформ. Это создает правовую основу для получения соответствующих данных от государств-партнеров. Положения о международном обмене должны вступить в силу с 1 ноября 2026 года. В то же время доходы, не связанные с работой через цифровые платформы, как и ранее, будут облагаться налогом по общим нормам Налогового кодекса. Гражданам, которые пользуются несколькими онлайн-площадками, следует отслеживать совокупные поступления в течение года, поскольку именно общая сумма имеет значение для определения налоговых обязательств.

Напомним

В начале июня 2026 года Верховная Рада одобрила налогообложение доходов через онлайн-платформы по ставке 10%. Сервисы, как предполагается, будут автоматически отчитываться о доходах пользователей.

Александра Василенко

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