$45.530.0650.680.09
ukenru
16:36 • 1688 перегляди
Переговори в Абу-Дабі відкриють шлях до зустрічі Зеленського з путіним: у МЗС розкрили деталі
14:55 • 13945 перегляди
Зеленський 31 жовтня відвідає Туреччину - офіс Ердогана
14:33 • 15399 перегляди
Українська делегація з евакуйованими жителями Олешок вирушила до Анапи - АрахаміяVideo
Ексклюзив
14:30 • 10002 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесено 13 з 16 жовтневих засідань
Ексклюзив
14:03 • 13610 перегляди
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
11:58 • 16952 перегляди
Головнокомандувач НАТО не бачить затримок у поставках для Patriot Україні
11:20 • 17093 перегляди
Буданов про Олешки: це важлива операція, і вона має отримати продовженняPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 09:52 • 26127 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
30 жовтня, 09:42 • 17131 перегляди
Лубінець показав перші кадри з Олешок: делегація зустрілася з місцевимиVideo
30 жовтня, 09:22 • 14063 перегляди
У Києві почали роботи задля додаткових переправ через Дніпро - міністр назвав час появи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
Україна призупинила удари по НПЗ росії після тиску Трампа - WSJ30 жовтня, 06:53 • 10148 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому30 жовтня, 07:51 • 25933 перегляди
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу30 жовтня, 08:10 • 19512 перегляди
Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок - Арахамія30 жовтня, 09:29 • 17183 перегляди
Відновленню не підлягає - найпотужніший корабель ВМФ рф відправлять на металобрухт14:14 • 6682 перегляди
Публікації
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
Ексклюзив
14:03 • 13618 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
Ексклюзив
30 жовтня, 09:52 • 26135 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому30 жовтня, 07:51 • 26067 перегляди
Укриття, відтермінування та нові вимоги: як Кабмін планує змінити роботу бізнесу під час повітряної тривоги29 жовтня, 19:49 • 16169 перегляди
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 35594 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Давид Арахамія
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
У Німеччині 70 рятувальників знімали з дерева п’яного чоловіка, який не зміг спуститися після вечірки14:32 • 4434 перегляди
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу30 жовтня, 08:10 • 19597 перегляди
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto29 жовтня, 22:56 • 28742 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 25827 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC29 жовтня, 13:11 • 27204 перегляди
Актуальне
Опалення
МіГ-29
Bild
Ту-160
Ту-95

Переговори в Абу-Дабі відкриють шлях до зустрічі Зеленського з путіним: у МЗС розкрили деталі

Київ • УНН

 • 1708 перегляди

Тристоронні переговори України, США та росії в Абу-Дабі планують на початок листопада. Їх можуть використати для підготовки зустрічі лідерів.

Переговори в Абу-Дабі відкриють шлях до зустрічі Зеленського з путіним: у МЗС розкрили деталі

Заплановані на листопад тристоронні переговори України, США та росії в Абу-Дабі можуть стати підготовчим етапом до зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського лідера володимира путіна. Про це 30 листопада заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє УНН із посиланням на Новини.LIVE.

Деталі

Українська сторона прагне провести переговори якнайшвидше, однак з остаточною датою поки не вдалося визначитися. Очікується, що ключовими темами переговорів стануть питання безпеки, можливі заходи з деескалації та формати майбутніх гарантій безпеки. Українська сторона готова до предметного обговорення цих питань та очікує аналогічної готовності від росії.

За словами речника МЗС, наразі триває підготовка до тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд. Україна зацікавлена в її якнайшвидшому проведенні, щоб перейти до обговорення конкретних кроків для припинення війни. У профільному міністерстві також розглядають майбутні переговори як можливість підготувати зустріч безпосередньо між Зеленським і путіним. За словами Тихого, частина найскладніших питань потребує рішень на найвищому політичному рівні.

Ми також бачимо цю зустріч як можливу підготовку до зустрічі лідерів. Ми все-таки вважаємо, що низка найбільш чутливих речей мусять обговорюватися саме на рівні лідерів

- зазначив Тихий.

Речник МЗС додав, що остаточна дата проведення переговорів поки узгоджується. Орієнтиром залишається початок листопада, після проведення проміжних виборів у США. Крім того, на організацію зустрічі та вибір місця її проведення впливає безпекова ситуація на Близькому Сході.

Контекст

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч представників України, США та росії може відбутися між 6 і 10 листопада в Абу-Дабі. За його словами, одним із головних завдань переговорних команд стане підготовка до можливої зустрічі на рівні лідерів держав.

Глава держави також наголошував, що територіальні питання можна обговорювати виключно на рівні лідерів, тоді як технічні групи мають зосередитися на безпекових, гуманітарних питаннях та конкретних кроках із деескалації.

Нагадаємо

У кремлі не змогли чітко відповісти, чи говоритиме путін із Зеленським. дмитро пєсков - речник російського президента володимира путіна - уникнув прямої відповіді на запитання.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна