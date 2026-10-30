Переговори в Абу-Дабі відкриють шлях до зустрічі Зеленського з путіним: у МЗС розкрили деталі

Заплановані на листопад тристоронні переговори України, США та росії в Абу-Дабі можуть стати підготовчим етапом до зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського лідера володимира путіна. Про це 30 листопада заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє УНН із посиланням на Новини.LIVE.

Деталі

Українська сторона прагне провести переговори якнайшвидше, однак з остаточною датою поки не вдалося визначитися. Очікується, що ключовими темами переговорів стануть питання безпеки, можливі заходи з деескалації та формати майбутніх гарантій безпеки. Українська сторона готова до предметного обговорення цих питань та очікує аналогічної готовності від росії.

За словами речника МЗС, наразі триває підготовка до тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд. Україна зацікавлена в її якнайшвидшому проведенні, щоб перейти до обговорення конкретних кроків для припинення війни. У профільному міністерстві також розглядають майбутні переговори як можливість підготувати зустріч безпосередньо між Зеленським і путіним. За словами Тихого, частина найскладніших питань потребує рішень на найвищому політичному рівні.

Ми також бачимо цю зустріч як можливу підготовку до зустрічі лідерів. Ми все-таки вважаємо, що низка найбільш чутливих речей мусять обговорюватися саме на рівні лідерів - зазначив Тихий.

Речник МЗС додав, що остаточна дата проведення переговорів поки узгоджується. Орієнтиром залишається початок листопада, після проведення проміжних виборів у США. Крім того, на організацію зустрічі та вибір місця її проведення впливає безпекова ситуація на Близькому Сході.

Контекст

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч представників України, США та росії може відбутися між 6 і 10 листопада в Абу-Дабі. За його словами, одним із головних завдань переговорних команд стане підготовка до можливої зустрічі на рівні лідерів держав.

Глава держави також наголошував, що територіальні питання можна обговорювати виключно на рівні лідерів, тоді як технічні групи мають зосередитися на безпекових, гуманітарних питаннях та конкретних кроках із деескалації.

Нагадаємо

У кремлі не змогли чітко відповісти, чи говоритиме путін із Зеленським. дмитро пєсков - речник російського президента володимира путіна - уникнув прямої відповіді на запитання.