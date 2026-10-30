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Переговоры в Абу-Даби откроют путь к встрече Зеленского с путиным: в МИД раскрыли детали

Киев • УНН

 • 14065 просмотра

Трёхсторонние переговоры Украины, США и россии в Абу-Даби планируют на начало ноября. Их могут использовать для подготовки встречи лидеров.

Переговоры в Абу-Даби откроют путь к встрече Зеленского с путиным: в МИД раскрыли детали

Запланированные на ноябрь трехсторонние переговоры Украины, США и россии в Абу-Даби могут стать подготовительным этапом к встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера владимира путина. Об этом 30 ноября заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает УНН со ссылкой на Новини.LIVE.

Детали

Украинская сторона стремится провести переговоры как можно скорее, однако окончательную дату пока определить не удалось. Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут вопросы безопасности, возможные меры по деэскалации и форматы будущих гарантий безопасности. Украинская сторона готова к предметному обсуждению этих вопросов и ожидает аналогичной готовности от россии.

По словам спикера МИД, в настоящее время идет подготовка к трехсторонней встрече на уровне переговорных команд. Украина заинтересована в ее скорейшем проведении, чтобы перейти к обсуждению конкретных шагов для прекращения войны. В профильном министерстве также рассматривают будущие переговоры как возможность подготовить встречу непосредственно между Зеленским и путиным. По словам Тихого, часть самых сложных вопросов требует решений на высшем политическом уровне.

Мы также видим эту встречу как возможную подготовку к встрече лидеров. Мы все же считаем, что ряд наиболее чувствительных вопросов должен обсуждаться именно на уровне лидеров

- отметил Тихий.

Спикер МИД добавил, что окончательная дата проведения переговоров пока согласовывается. Ориентиром остается начало ноября, после проведения промежуточных выборов в США. Кроме того, на организацию встречи и выбор места ее проведения влияет ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке.

Контекст

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России может состояться между 6 и 10 ноября в Абу-Даби. По его словам, одной из главных задач переговорных команд станет подготовка к возможной встрече на уровне лидеров государств.

Глава государства также подчеркивал, что территориальные вопросы можно обсуждать исключительно на уровне лидеров, тогда как технические группы должны сосредоточиться на вопросах безопасности, гуманитарных вопросах и конкретных шагах по деэскалации.

Напомним

В кремле не смогли четко ответить, будет ли путин говорить с Зеленским. дмитрий песков - спикер российского президента владимира путина - избежал прямого ответа на вопрос.

Александра Василенко

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