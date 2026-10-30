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До 2,5 черг - як у суботу, 31 жовтня, вимикатимуть світло в Україні

Київ • УНН

 • 218 перегляди

31 жовтня з 06:00 до 23:59 обмежать споживання для промисловості та всіх категорій споживачів. Причина - атаки рф на енергооб’єкти.

До 2,5 черг - як у суботу, 31 жовтня, вимикатимуть світло в Україні

У суботу, 31 жовтня, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження споживання до 2,5 черг. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Деталі

Завтра, 31 жовтня, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;
    • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг).

      Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

      Нагадаємо

      росія продовжила атаки на енергетику, і на ранок 30 жовтня є нові знеструмлення у Києві та у чотирьох областях. В окремих регіонах можливі аварійні відключення електропостачання. У Дніпропетровській області після масованої атаки рф на енергетику без світла досі 190 тисяч споживачів, уже діють аварійні відключення.

      Павло Башинський

      СуспільствоВійна в Україні
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Відключення світла
      Електроенергія
      Дніпропетровська область
      Укренерго
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