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До 2,5 очередей - как в субботу, 31 октября, будут отключать свет в Украине

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

31 октября с 06:00 до 23:59 ограничат потребление для промышленности и всех категорий потребителей. Причина - атаки рф на энергообъекты.

До 2,5 очередей - как в субботу, 31 октября, будут отключать свет в Украине

В субботу, 31 октября, в Украине будут применяться меры по ограничению потребления до 2,5 очереди. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

Подробности

Завтра, 31 октября, в некоторых областях Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;
    • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очереди).

      Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты.

      Напомним

      россия продолжила атаки на энергетику, и по состоянию на утро 30 октября появились новые обесточивания в Киеве и четырех областях. В отдельных регионах возможны аварийные отключения электроснабжения. В Днепропетровской области после массированной атаки рф на энергетику без света до сих пор остаются 190 тысяч потребителей, уже действуют аварийные отключения.

      Павел Башинский

      ОбществоВойна в Украине
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Отключение света
      Электроэнергия
      Днепропетровская область
      Укрэнерго
      Украина
      Киев