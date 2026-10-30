До 2,5 очередей - как в субботу, 31 октября, будут отключать свет в Украине
Киев • УНН
31 октября с 06:00 до 23:59 ограничат потребление для промышленности и всех категорий потребителей. Причина - атаки рф на энергообъекты.
В субботу, 31 октября, в Украине будут применяться меры по ограничению потребления до 2,5 очереди. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.
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Завтра, 31 октября, в некоторых областях Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:
- 06:00 - 23:59 - графики ограничения
мощности для промышленности;
- 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очереди).
Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты.
Напомним
россия продолжила атаки на энергетику, и по состоянию на утро 30 октября появились новые обесточивания в Киеве и четырех областях. В отдельных регионах возможны аварийные отключения электроснабжения. В Днепропетровской области после массированной атаки рф на энергетику без света до сих пор остаются 190 тысяч потребителей, уже действуют аварийные отключения.