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російський калінінград уночі накрив повний блекаут, причина невідома

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У калінінграді та області в ніч на 31 жовтня сталося масове відключення електроенергії. Причину блекауту наразі не встановили.

російський калінінград уночі накрив повний блекаут, причина невідома

У російському калінінграді в ніч на суботу, 31 жовтня, стався повний блекаут. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що причина масового відключення світла у місті наразі невідома.

Вказується, що в калініградській області також спостерігаються масштабні перебої з електропостачанням. Так, світло зникло у Гур'євську, Світлогорську, Пioнерському, Янтарному, Гвардійську, Багратіонівську та інших населених пунктах. Крім того, виникли проблеми з мобільним інтернетом.

Нагадаємо

На початку жовтня російський диктатор володимир путін заявив, що у разі нападу на калінінград росія застосує будь-яку зброю.

У Польщі заявили, що калінінград став слабким місцем росії, а кремль реагує істерично на дії НАТО10.10.26, 02:56 • 6334 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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Відключення світла
Блекаут 
Володимир Путін