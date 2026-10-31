російський калінінград уночі накрив повний блекаут, причина невідома
Київ • УНН
У калінінграді та області в ніч на 31 жовтня сталося масове відключення електроенергії. Причину блекауту наразі не встановили.
У російському калінінграді в ніч на суботу, 31 жовтня, стався повний блекаут. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зазначається, що причина масового відключення світла у місті наразі невідома.
Вказується, що в калініградській області також спостерігаються масштабні перебої з електропостачанням. Так, світло зникло у Гур'євську, Світлогорську, Пioнерському, Янтарному, Гвардійську, Багратіонівську та інших населених пунктах. Крім того, виникли проблеми з мобільним інтернетом.
Нагадаємо
На початку жовтня російський диктатор володимир путін заявив, що у разі нападу на калінінград росія застосує будь-яку зброю.
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