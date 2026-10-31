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российский Калининград ночью накрыл полный блэкаут, причина неизвестна

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

В Калининграде и области в ночь на 31 октября произошло массовое отключение электроэнергии. Причину блэкаута пока не установили.

российский Калининград ночью накрыл полный блэкаут, причина неизвестна

В российском Калининграде в ночь на субботу, 31 октября, произошёл полный блэкаут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что причина массового отключения света в городе в настоящее время неизвестна.

Указывается, что в Калининградской области также наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением. Так, свет исчез в Гурьевске, Светлогорске, Пионерском, Янтарном, Гвардейске, Багратионовске и других населённых пунктах. Кроме того, возникли проблемы с мобильным интернетом.

Напомним

В начале октября российский диктатор владимир путин заявил, что в случае нападения на Калининград Россия применит любое оружие.

В Польше заявили, что Калининград стал слабым местом России, а Кремль истерично реагирует на действия НАТО10.10.26, 02:56 • 6350 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Отключение света
Блэкаут
Владимир Путин