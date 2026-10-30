США можуть обмежити обмін розвідданими з Німеччиною через скандал із ексглавою розвідки
Київ • УНН
Вашингтон попередив BND про можливий перегляд співпраці після арешту Августа Ганнінга. США заявили, що обмін даними про теракти триватиме.
Американські спецслужби попередили Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND) про можливий перегляд співпраці після арешту колишнього керівника відомства Августа Ганнінга. Про це повідомляють Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела в урядових колах, пише УНН.
Деталі
Попередження надійшло через кілька днів після затримання Ганнінга 6 жовтня. Водночас Вашингтон наголосив, що Німеччина залишається важливим партнером, а обмін інформацією про безпосередні загрози, зокрема можливі теракти, триватиме.
За даними журналістів, повідомлення американської сторони викликало занепокоєння у BND. Керівникам підрозділів доручили негайно доповідати про будь-які зміни в обміні розвідувальною інформацією зі США. Водночас наразі незрозуміло, чи справді Вашингтон скоротив обсяг переданих даних.
Представники служб безпеки стверджують, що співпраця триває у звичайному режимі, хоча деякі робочі зустрічі перенесли. Водночас окремі співробітники німецької розвідки вважають, що обсяг і якість інформації, яка надходить зі США, знизилися.
Ганнінга підозрюють у спробі державної зради, незаконному отриманні державних таємниць і розвідувальній діяльності. За версією Федеральної прокуратури Німеччини, колишній глава BND протягом кількох років отримував секретні документи через свого колишнього керівника апарату Манфреда Д. і щонайменше одного разу намагався передати конфіденційні відомості іноземним структурам.
Захист Ганнінга відкидає звинувачення.
Колишнього очільника розвідки Німеччини заарештували за шпигунство - ЗМІ06.10.26, 11:50 • 5754 перегляди