США могут ограничить обмен разведданными с Германией из-за скандала с экс-главой разведки

Американские спецслужбы предупредили Федеральную разведывательную службу Германии (BND) о возможном пересмотре сотрудничества после ареста бывшего руководителя ведомства Августа Ганнинга. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах, пишет УНН.

Детали

Предупреждение поступило через несколько дней после задержания Ганнинга 6 октября. В то же время Вашингтон подчеркнул, что Германия остается важным партнером, а обмен информацией о непосредственных угрозах, в частности возможных терактах, продолжится.

По данным журналистов, сообщение американской стороны вызвало обеспокоенность в BND. Руководителям подразделений поручили незамедлительно докладывать о любых изменениях в обмене разведывательной информацией с США. В то же время пока неясно, действительно ли Вашингтон сократил объем передаваемых данных.

Представители служб безопасности утверждают, что сотрудничество продолжается в обычном режиме, хотя некоторые рабочие встречи были перенесены. В то же время отдельные сотрудники немецкой разведки считают, что объем и качество информации, поступающей из США, снизились.

Ганнинга подозревают в попытке государственной измены, незаконном получении государственных тайн и разведывательной деятельности. По версии Федеральной прокуратуры Германии, бывший глава BND в течение нескольких лет получал секретные документы через своего бывшего руководителя аппарата Манфреда Д. и как минимум один раз пытался передать конфиденциальные сведения иностранным структурам.

Защита Ганнинга отвергает обвинения.

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