Підбурюють суд та впливають на суспільство: адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних хотів заборонити УНН висвітлювати судові засідання

Володимир Красовський, адвокат обвинуваченого у хабарництві Сергія Кузьміних, звинуватив УНН у тиску на суд і підбурюванні суддів до ухвалення "прийнятного для суспільства рішення". Він вважає, що ЗМІ вважають роботу захисту у справі нардепа недолугою. Клопотання з вимогою не допускати журналістів до судових засідань він оголосив в понеділок, передає кореспондент УНН і зали суду.

Перед початком засідання головуюча суддя повідомила, що до суду надійшли клопотання від ЗМІ, зокрема УНН, про дозвіл на відеозйомку судового процесу і поставила це питання на обговорення учасників.

Відносно УНН заперечую в повній мірі, це моє субʼєктивне бачення. В своїх статтях надавалися висловлювання щодо оцінки роботи як сторони захисту, так і суду, про те що суд прийняв таке рішення, а це відкинули. Якимось чином вони підбурюють суд до прийняття прийнятного для суспільства рішення - заявив адвокат.

Попри те, що адвокат заявив про тиск на суд з боку журналістів, на уточнююче запитання головуючої судді чи цей тиск здійснюється у формі впливу на суд, він зазначив:

У формі публічного обговорення в такий спосіб, що громадськість може передчасно зробити свій висновок стосовно обставин, яким повинен давати висновок саме суд. Тобто зробити недовіру до судового рішення як такого, якщо воно не влаштує громадськість, зокрема вказане видання - спробував пояснити свою думку адвокат.

Єдиним аргументом, на який спромігся захисник було наступне: "Видання надавало оцінку роботі захисту, що вона є недолуга".

Прокурор проти присутності журналістів на засіданні не заперечував. Суд після короткої наради дозволив журналістам бути присутніми на засіданні зазначивши, що адвокат не навів доказів про те, що судовому розгляду діями журналістів може бути завдана шкода.

Достеменно невідомо, на що саме образився адвокат обвинуваченого у хабарництві нардепа Сергія Кузьміних. Але в УНН є декілька варіантів. Перший – на публікацію на основі виступу Красовського на засіданні, де він переконував суддів, що насправді Кузьміних мало не силою змусили взяти хабар. Хоча тут варто пригадати відео, опубліковане Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) на якому чоловік, дуже схожий на нардепа говорить про те, що готовий брати кошти у будь-якій валюті.

Не можемо виключати й того, що адвокату не сподобалось, що журналістське розслідування УНН виявило, що народний депутат очевидно дуже тісно повʼязаний із аптечним бізнесом, оформленим на його водія, який, до речі, теж фігурує у кримінальному провадженні як посередник, що привозив відкат Кузьміних. Адже нардепам, відповідно до чинного законодавства, заборонено займатися підприємницькою діяльністю.

Можливо захисник Красовський не задоволений тим, що в ЗМІ потрапив шалений бекграунд обвинуваченого у хабарництві Кузьміних. Адже як стало відомо, раніше він неодноразово порушував закон – зокрема кілька разів керував авто у стані алкогольного спʼяніння, за що був позбавлений водійського посвідчення, а також має адмінпротокол за розпиття алкоголю в громадських місцях.

Тож поки залишається секретом, відомим тільки адвокату, як ці факти можуть вплинути на суд, як і те, який з його точки зору вирок буде, як він каже "прийнятним для суспільства".

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. Однак, розгляд справи затягується, зокрема, через часту неявку Кузьміних. За інформацією наданою ВАКС, нардеп пропустив 22 судових засідання