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Свідок у справі нардепа Лабазюка отримав вирок за мовчання

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

Свідка у справі нардепа Лабазюка засудили за відмову давати показання. Суд призначив штраф у 3400 грн.

Свідок у справі нардепа Лабазюка отримав вирок за мовчання

У Києві суд оголосив вирок свідку у справі нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення, за відмову від давання показань у ВАКС. Про це повідомили у САП 26 жовтня, пише УНН.

Як повідомило УНН джерело, ідеться про нардепа Лабазюка.

26 жовтня 2026 року Солом’янський районний суд міста Києва оголосив вирок особі – свідку у справі стосовно чинного нардепа та його спільника, яких викрили на наданні неправомірної вигоди віцепрем'єр-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад та територій України й голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

- повідомили у САП.

Перед початком допиту свідка, як вказано, "суд з’ясував, що немає обставин, які б унеможливили давання ним показань". Після цього його приведено до присяги та попереджено про кримінальну відповідальність за відмову давати показання. Однак, коли прокурор почав ставити запитання, свідок відмовився давати показання.

У зв'язку із цим свідку повідомлено про підозру у відмові від давання показань. У лютому 2026 року обвинувальний акт у справі було спрямовано до Солом’янського районного суду для розгляду по суті.

"Заслухавши доводи сторін, суд визнав особу винуватою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 385 КК України, та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн", - зазначили у САП.

У САП зауважили, що "наразі прокурором вирішується питання щодо відповідності покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого".

Доповнення

Як повідомляв УНН, народному депутату з групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку у листопаді 2023 року повідомили про підозру у наданні хабаря тодішнім віцепрем'єр-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України (Олександр Кубраков) та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (Мустафа Найєм).

Олександра Василенко

Кримінал
Україна