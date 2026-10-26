Свидетель по делу нардепа Лабазюка получил приговор за молчание

В Киеве суд огласил приговор свидетелю по делу нардепа, обвиняемого в попытке подкупа высокопоставленных должностных лиц в сфере восстановления, за отказ от дачи показаний в ВАКС. Об этом сообщили в САП 26 октября, пишет УНН.

Как сообщил УНН источник, речь идет о деле нардепа Лабазюка.

26 октября 2026 года Соломенский районный суд города Киева огласил приговор лицу — свидетелю по делу в отношении действующего нардепа и его сообщника, которых разоблачили в предоставлении неправомерной выгоды вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития громад и территорий Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины - сообщили в САП.

Перед началом допроса свидетеля, как указано, "суд выяснил, что отсутствуют обстоятельства, которые делали бы невозможной дачу им показаний". После этого его привели к присяге и предупредили об уголовной ответственности за отказ давать показания. Однако, когда прокурор начал задавать вопросы, свидетель отказался давать показания.

В связи с этим свидетелю сообщили о подозрении в отказе от дачи показаний. В феврале 2026 года обвинительный акт по делу был направлен в Соломенский районный суд для рассмотрения по существу.

"Заслушав доводы сторон, суд признал лицо виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 385 УК Украины, и назначил наказание в виде штрафа в размере 3400 грн", — отметили в САП.

В САП отметили, что "в настоящее время прокурор решает вопрос о соответствии наказания степени тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого".

Дополнение

Как сообщал УНН, народному депутату из группы "За будущее" Сергею Лабазюку в ноябре 2023 года сообщили о подозрении в предоставлении взятки тогдашнему вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Александр Кубраков) и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины (Мустафа Найем).