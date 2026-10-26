Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію на ще 90 діб

Президент України Володимир Зеленський вніс 26 жовтня у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану (№16182) та загальної мобілізації (№16183) ще на 90 днів. Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

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Першим, згідно з пояснювальною запискою, "пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 31 жовтня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні".

Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що "строк проведення загальної мобілізації продовжується з 31 жовтня 2026 року на 90 діб".

Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів