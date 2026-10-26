Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію на ще 90 діб
Київ • УНН
Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів із 31 жовтня 2026 року.
Президент України Володимир Зеленський вніс 26 жовтня у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану (№16182) та загальної мобілізації (№16183) ще на 90 днів. Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Першим, згідно з пояснювальною запискою, "пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 31 жовтня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні".
Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що "строк проведення загальної мобілізації продовжується з 31 жовтня 2026 року на 90 діб".
Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів24.07.26, 12:12 • 3973 перегляди