Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Киев • УНН
Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней с 31 октября 2026 года.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения (№16182) и общей мобилизации (№16183) еще на 90 дней. Об этом сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Первым, согласно пояснительной записке, "предлагается продлить с 05 часов 30 минут 31 октября 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".
Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что "срок проведения общей мобилизации продлевается с 31 октября 2026 года на 90 суток".
Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации на 90 дней24.07.26, 12:12 • 3975 просмотров