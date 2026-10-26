Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения (№16182) и общей мобилизации (№16183) еще на 90 дней. Об этом сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Первым, согласно пояснительной записке, "предлагается продлить с 05 часов 30 минут 31 октября 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".

Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что "срок проведения общей мобилизации продлевается с 31 октября 2026 года на 90 суток".

Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации на 90 дней