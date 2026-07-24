Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации на 90 дней
Киев • УНН
Президент подписал законы №15401 и №15402 о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Срок действия продлен с 2 августа до 31 октября 2026 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал проекты законов №15401 и №15402 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Первым, согласно пояснительной записке, предлагается "продлить с 05 часов 30 минут 2 августа 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.
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Второй, в соответствии с пояснительной запиской, предусматривает, что "срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 2 августа 2026 года на 90 суток".
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"На 90 дней, то есть с 02 августа до 31 октября 2026", — уточнил нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.
По его словам, это уже 20-е такое голосование.