Кріса Брауна засудили до восьми місяців умовно за напад на продюсера в Лондоні
Київ • УНН
Кріс Браун отримав вісім місяців умовно за напад на продюсера в Лондоні. Покарання набуде чинності, якщо він порушить закон протягом року.
Американському співакові Крісу Брауну доведеться відбути восьмимісячний термін ув’язнення, якщо протягом року він знову порушить закон, постановив суддя в Лондоні. Про це повідомляє BBC News, пише УНН.
Деталі
Кріс Браун визнав провину за одним із висунутих проти нього обвинувачень — хуліганство — у липні цього року, після чого обвинувачення відмовилося від серйозніших обвинувачень, зокрема у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Разом із ним провину визнав його викладач вокалу Омололу Акінлолу, якого суддя засудив до чотирьох місяців ув’язнення умовно, також із випробувальним терміном на рік.
У лютому 2023 року Браун кілька разів ударив пляшкою музичного продюсера Абрахама Діау в одному з лондонських клубів. Після цього Акінлолу також кілька разів ударив Діау. Обвинувачення назвало напад "жорстоким і неспровокованим". Продюсеру знадобилася госпіталізація.
Кріс Браун — один із найуспішніших виконавців у жанрі R&B.
У 2009 році його засудили до п’яти років умовно за напад на свою колишню дівчину — співачку Ріанну. У 2013 році Браун визнав, що вдарив шанувальника, який попросив сфотографуватися з ним.
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