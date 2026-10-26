Криса Брауна приговорили к восьми месяцам условно за нападение на продюсера в Лондоне

Американскому певцу Крису Брауну придется отбыть восьмимесячный срок заключения, если в течение года он снова нарушит закон, постановил судья в Лондоне. Об этом сообщает BBC News, пишет УНН.

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Крис Браун признал вину по одному из выдвинутых против него обвинений — хулиганству — в июле этого года, после чего обвинение отказалось от более серьезных обвинений, в частности в причинении тяжких телесных повреждений. Вместе с ним вину признал его преподаватель вокала Омололу Акинлолу, которого судья приговорил к четырем месяцам условного заключения, также с испытательным сроком на один год.

В феврале 2023 года Браун несколько раз ударил бутылкой музыкального продюсера Абрахама Диау в одном из лондонских клубов. После этого Акинлолу также несколько раз ударил Диау. Обвинение назвало нападение "жестоким и неспровоцированным". Продюсеру потребовалась госпитализация.

Крис Браун — один из самых успешных исполнителей в жанре R&B.

В 2009 году его приговорили к пяти годам условного заключения за нападение на свою бывшую девушку — певицу Рианну. В 2013 году Браун признал, что ударил поклонника, который попросил сфотографироваться с ним.

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