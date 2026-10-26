Українців немає серед постраждалих у масштабній ДТП з автобусом в Іспанії - МЗС

$45.200.1550.580.14
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 7140 перегляди
Європейська Бізнес Асоціація фіксує зростання підготовчої роботи компаній до працевлаштування ветеранів
12:54 • 8028 перегляди
росіяни знищили останній "Епіцентр" у Харкові - мерPhoto
Ексклюзив
12:15 • 17479 перегляди
Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти
11:48 • 12760 перегляди
Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський
11:27 • 13665 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських виробництв компонентів для ракет
11:11 • 13659 перегляди
Рада услід за воєнним станом продовжила мобілізацію
11:06 • 12274 перегляди
В ОП поки не підтверджують переговори Зеленського у Брюсселі - у чому причина
26 жовтня, 07:10 • 19236 перегляди
Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію на ще 90 діб
26 жовтня, 06:00 • 26619 перегляди
Курс валют від НБУ: долар побив історичний рекорд, євро продовжує дорожчати
26 жовтня, 02:22 • 34328 перегляди
Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людинуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3м/с
87%
753мм
Популярнi новини
У Норвегії дозволили відправляти Україні цивільні дрони після порушення закону депутатом26 жовтня, 05:17 • 25584 перегляди
США "на порозі" тристоронніх переговорів щодо війни в Україні - Джонсон26 жовтня, 06:37 • 12636 перегляди
путін може використати мирні переговори для вимоги повернення НАТО до рівня 1997 року - ЗМІ26 жовтня, 07:31 • 6818 перегляди
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo26 жовтня, 08:00 • 24932 перегляди
У Грузії наростає політична криза: опозиція вийшла на протести і готує масштабну акціюPhotoVideo09:30 • 9122 перегляди
Публікації
Перше "українське класичне" цього сезону - анонс 1/8 фіналу Кубку України 14:28 • 2834 перегляди
Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти
Ексклюзив
12:15 • 17486 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 58158 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 64373 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 86900 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Сергій Бизов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Херсонська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Кріса Брауна засудили до восьми місяців умовно за напад на продюсера в Лондоні13:49 • 2662 перегляди
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo26 жовтня, 08:00 • 24974 перегляди
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 32429 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 32622 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto25 жовтня, 18:17 • 37008 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Техніка
Fox News
Starlink

Українців немає серед постраждалих у масштабній ДТП з автобусом в Іспанії - МЗС

Київ • УНН

 • 840 перегляди

В автобусній ДТП поблизу Барселони постраждали 83 людини. МЗС попередньо повідомило, що громадян України серед них немає.

Українців немає серед постраждалих у масштабній ДТП з автобусом в Іспанії - МЗС
Фото: BILD

Українців, попередньо, немає серед постраждалих у масштабній ДТП поблизу Барселони в Іспанії, де автобус впав у яр. Про це журналістам повідомили у МЗС України 26 жовтня, пише УНН.

За попередньою інформацією, серед осіб, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса в муніципалітеті Фогарс-де-Монтклус (провінція Барселона), громадян України немає

- повідомили у МЗС.

Нагадаємо

В Іспанії сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, внаслідок якої постраждали 83 людини. Автобус з'їхав із гірської дороги та перекинувся у крутому яру.

Юлія Шрамко

СуспільствоСвітНаші за кордоном
Дорожньо-транспортна пригода
Іспанія
Україна