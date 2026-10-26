Українців немає серед постраждалих у масштабній ДТП з автобусом в Іспанії - МЗС
Київ • УНН
В автобусній ДТП поблизу Барселони постраждали 83 людини. МЗС попередньо повідомило, що громадян України серед них немає.
Фото: BILD
Українців, попередньо, немає серед постраждалих у масштабній ДТП поблизу Барселони в Іспанії, де автобус впав у яр. Про це журналістам повідомили у МЗС України 26 жовтня, пише УНН.
За попередньою інформацією, серед осіб, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса в муніципалітеті Фогарс-де-Монтклус (провінція Барселона), громадян України немає
Нагадаємо
В Іспанії сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, внаслідок якої постраждали 83 людини. Автобус з'їхав із гірської дороги та перекинувся у крутому яру.