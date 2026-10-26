Украинцев нет среди пострадавших в масштабном ДТП с автобусом в Испании - МИД

Украинцев, предварительно, нет среди пострадавших в масштабном ДТП возле Барселоны в Испании, где автобус упал в овраг. Об этом журналистам сообщили в МИД Украины 26 октября, пишет УНН.

По предварительной информации, среди лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в муниципалитете Фогарс-де-Монтклус (провинция Барселона), граждан Украины нет