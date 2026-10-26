Круїзний лайнер зіткнувся з контейнеровозом у порту в Німеччині

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У Німеччині круїзний лайнер Mein Schiff 3 зіштовхнувся із контейнеровозом у порту Бремерхафена. Інцидент стався у штормову погоду. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

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"Здається, на цьому наша подорож закінчена", – прокоментувала жінка те, що відбувається на борту круїзного лайнера.

На опублікованих німецьким інформаційним агентством dpa відеокадрах видно, як круїзне судно, що супроводжується буксирами, при сильному хвилюванні хвиль залишає порт.

Потім відбувається зіткнення.

Газета Nordsee-Zeitung повідомила, що борт контейнеровозу був пошкоджений, проте вода всередину не потрапила.

Компанія Tui Cruises, якій належить серія лайнерів Mein Schiff, підтвердила факт зіткнення. Представниця компанії заявила, що судно зіткнулося лише з одним контейнеровозом, а не з двома, як стверджувалось у деяких ЗМІ.

За її словами, Mein Schiff 3 стоїть біля причалу, оцінюється завдані збитки.

У момент аварії на борту перебували 2428 пасажирів та 922 члени екіпажу. Постраждалих немає, усі поки що можуть залишатися на борту.

Нині на місці працюють експерти, вони обстежують судна.

Додаткову інформацію буде надано, щойно "з'являться підтверджені дані", повідомила представниця компанії.

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