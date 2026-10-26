Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом в порту в Германии

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В Германии круизный лайнер Mein Schiff 3 столкнулся с контейнеровозом в порту Бремерхафена. Инцидент произошел во время шторма. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

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"Похоже, на этом наше путешествие заканчивается", — прокомментировала женщина происходящее на борту круизного лайнера.

На видеокадрах, опубликованных немецким информационным агентством dpa, видно, как круизное судно в сопровождении буксиров при сильном волнении покидает порт.

Затем происходит столкновение.

Газета Nordsee-Zeitung сообщила, что борт контейнеровоза был поврежден, однако вода внутрь не попала.

Компания Tui Cruises, которой принадлежит серия лайнеров Mein Schiff, подтвердила факт столкновения. Представительница компании заявила, что судно столкнулось только с одним контейнеровозом, а не с двумя, как утверждалось в некоторых СМИ.

По ее словам, Mein Schiff 3 стоит у причала, оценивается нанесенный ущерб.

В момент аварии на борту находились 2428 пассажиров и 922 члена экипажа. Пострадавших нет, все пока могут оставаться на борту.

В настоящее время на месте работают эксперты, они обследуют суда.

Дополнительная информация будет предоставлена, как только "появятся подтвержденные данные", сообщила представительница компании.

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