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В Україні знову відклали введення еАкцизу - у чому причина

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Зеленський підписав закон про перенесення запуску еАкцизу. Електронна простежуваність алкоголю й тютюну стане обов’язковою з 1 липня 2027 року.

В Україні знову відклали введення еАкцизу - у чому причина

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування повноцінного старту системи еАкциз. Його офіційно опублікували в газеті "Голос України", тому обов’язкове запровадження електронної простежуваності алкоголю та тютюнових виробів переноситься на 1 липня 2027 року, передає УНН

Деталі 

13 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15532 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо перенесення термінів запровадження електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", який передбачає перенесення повноцінного старту системи еАкциз на 1 липня 2027 року

23 жовтня документ був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським, а у понеділок, 26 жовтня, проєкт закону було опубліковано у парламентській газеті "Голос України". 

У чому причина

Пояснюючи перенесення запуску системи на 1 липня 2027 року Мінцифри вказало, що бізнес отримав додатковий час для підготовки до запуску еАкцизу. "Це виважене технічне рішення, зважаючи на безпекові виклики воєнного стану", - наголосили в Мінцифри.

У Державній податковій службі також зазначили, що перенесення строків дає виробникам та імпортерам підакцизної продукції додатковий час для підготовки IT-систем, налаштування касового та облікового обладнання, а також інтеграції з державною електронною системою.

Що далі

У Мінцифри обіцяють "спільно з бізнесом" розробити "покроковий план впровадження системи з чіткими термінами для кожного етапу".

Як зазначили у Мінцифри, реєстрація економічних операторів триватиме з 1 січня до 1 квітня 2027 року. "Але не потрібно чекати 2027 року - технічна підготовка вже триває. Для компаній відкритий Sandbox - спеціальне тестове середовище, де можна заздалегідь під’єднати власні облікові програми, налаштувати точки продажу та відпрацювати процеси без жодних юридичних чи фінансових ризиків", - вказали у міністерстві.

У податковій перелічили, що важливо для бізнесу:

  • до 1 липня 2027 року діятиме перехідний період для завершення технічної та організаційної підготовки;
    • до цієї дати підакцизна продукція маркуватиметься паперовими марками акцизного податку за чинними правилами;
      • до 30 червня 2027 року електронна система працюватиме в тестовому режимі;
        • суб’єкти господарювання зобов’язані зареєструватися в електронній системі як економічні оператори: до 1 квітня 2027 року – ті, які станом на 1 січня 2027 року мають ліцензії на право виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, не пізніше 1 квітня 2027 року – ті, які отримали відповідні ліцензії з 1 січня по 20 березня 2027 року, до початку провадження такого виду діяльності – ті, які отримали такі ліцензії з 21 березня 2027 року;
          • ДПС продовжить роз’яснювальну роботу, тестування електронних сервісів та надання консультацій для платників.

            Доповнення

            У жовтні 2024 року Кабінет міністрів ухвалив документи для функціонування системи еАкциз, що має допомогти у боротьбі з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Система дозволить перевіряти легальність продукції через "Дію" та спростить отримання акцизних марок для бізнесу. 

            У грудні 2025 року Верховна Рада України продовжила період тестування системи еАкциз до 12 жовтня 2026 року, запуск системи очікувався з 1 листопада.  

            Павло Башинський

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