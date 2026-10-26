В Украине снова отложили введение еАкциза - в чем причина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке полноценного запуска системы еАкциз. Его официально опубликовали в газете "Голос Украины", поэтому обязательное внедрение электронной прослеживаемости алкоголя и табачных изделий переносится на 1 июля 2027 года, передает УНН.

Детали

13 октября Верховная Рада приняла законопроект №15532 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно переноса сроков внедрения электронной прослеживаемости оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах", который предусматривает перенос полноценного запуска системы еАкциз на 1 июля 2027 года.

23 октября документ был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским, а в понедельник, 26 октября, законопроект был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

В чем причина

Объясняя перенос запуска системы на 1 июля 2027 года, Минцифры указало, что бизнес получил дополнительное время для подготовки к запуску еАкциза. "Это взвешенное техническое решение с учетом вызовов безопасности военного положения", — подчеркнули в Минцифры.

В Государственной налоговой службе также отметили, что перенос сроков дает производителям и импортерам подакцизной продукции дополнительное время для подготовки IT-систем, настройки кассового и учетного оборудования, а также интеграции с государственной электронной системой.

Что дальше

В Минцифры обещают "совместно с бизнесом" разработать "пошаговый план внедрения системы с четкими сроками для каждого этапа".

Как отметили в Минцифры, регистрация экономических операторов продлится с 1 января до 1 апреля 2027 года. "Но не нужно ждать 2027 года — техническая подготовка уже продолжается. Для компаний открыт Sandbox — специальная тестовая среда, где можно заранее подключить собственные учетные программы, настроить точки продаж и отработать процессы без каких-либо юридических или финансовых рисков", — указали в министерстве.

В налоговой перечислили, что важно для бизнеса:

до 1 июля 2027 года будет действовать переходный период для завершения технической и организационной подготовки;

до этой даты подакцизная продукция будет маркироваться бумажными марками акцизного налога по действующим правилам;

до 30 июня 2027 года электронная система будет работать в тестовом режиме;

субъекты хозяйствования обязаны зарегистрироваться в электронной системе в качестве экономических операторов: до 1 апреля 2027 года — те, которые по состоянию на 1 января 2027 года имеют лицензии на право производства и оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах; не позднее 1 апреля 2027 года — те, которые получили соответствующие лицензии с 1 января по 20 марта 2027 года; до начала осуществления такого вида деятельности — те, которые получили такие лицензии с 21 марта 2027 года;

ГНС продолжит разъяснительную работу, тестирование электронных сервисов и предоставление консультаций для плательщиков.

Дополнение

В октябре 2024 года Кабинет министров принял документы для функционирования системы еАкциз, которая должна помочь в борьбе с теневым рынком алкоголя и табака. Система позволит проверять легальность продукции через "Дія" и упростит получение акцизных марок для бизнеса.

В декабре 2025 года Верховная Рада Украины продлила период тестирования системы еАкциз до 12 октября 2026 года, запуск системы ожидался с 1 ноября.