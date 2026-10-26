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Курс валют від НБУ: долар побив історичний рекорд, євро продовжує дорожчати

Київ • УНН

 • 714 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 45,2021 грн, євро - 50,5766 грн. Злотий подешевшав до 11,5124 грн.

Курс валют від НБУ: долар побив історичний рекорд, євро продовжує дорожчати

Станом на понеділок, 26 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,20 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 45,05 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,58. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,2021 грн (+15 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,5766 грн (+15 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5124 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 45,01-45,56 грн, євро за 50,44-51,11 грн, злотий за 11,27-11,68 грн;
    • на міжбанку курси становлять 45,38-45,42 грн/дол. та 50,84-50,87 грн/євро.

      Нагадаємо

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      Чи зростуть ставки за депозитами - НБУ дав прогноз22.10.26, 14:44 • 5741 перегляд

      Вадим Хлюдзинський

      Фінанси
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      Національний банк України