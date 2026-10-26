Курс валют от НБУ: доллар побил исторический рекорд, евро продолжает дорожать

По состоянию на понедельник, 26 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,20 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 45,05 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,58. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,2021 грн (+15 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,5766 грн (+15 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5124 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

в банках доллар торгуется по курсу 45,01–45,56 грн, евро — по 50,44–51,11 грн, злотый — по 11,27–11,68 грн;

на межбанке курсы составляют 45,38–45,42 грн/долл. и 50,84–50,87 грн/евро.

Напомним

Национальный банк Украины ввел в обращение около 400 тысяч банкнот номиналом 2000 гривен.

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