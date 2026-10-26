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Рада відновила конкурси на зайняття посад державної служби

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Парламент підтримав законопроєкт №13478-1 про повернення конкурсів на держслужбу. Відбір відновлюватимуть поетапно через портал Дія.

Рада відновила конкурси на зайняття посад державної служби

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає відновлення проведення конкурсів для вступу на державну службу та вдосконалення порядку її проходження. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

Деталі

Проєкт закону №13478-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби" у другому читанні та в цілому підтримали 247 народних депутатів. 

Документ пропонує поетапне повернення конкурсного відбору, який був обмежений у період воєнного стану. Відновлення конкурсів планується у три етапи: спочатку для посад категорії А, далі - категорії Б на підконтрольних територіях без бойових дій, і на завершальному етапі - для категорії В у таких самих умовах.

Проєкт закону допускає призначення без конкурсу на посади в районах, де тривають бойові дії, а також надається право керівникам залишати на посадах працівників, призначених без конкурсів, для збереження кадрового потенціалу.

Як повідомила голова комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, конкурси на посади категорії "А" та в органах місцевого самоврядування відновлюються одразу після набрання законом чинності, а для категорій "Б" і "В" перехідний період становить один і два місяці відповідно. Ті, кого призначили без конкурсу під час війни, зможуть продовжити службу без нового добору за умови позитивних результатів щорічного оцінювання.

За її словами, вакансії державної служби та документи для участі в конкурсах подаватимуться через портал Дія, де також публікуватимуть оголошення, результати добору, інформацію про призначення та статистику конкурсів. Це зробить процедуру доступнішою і прозорішою для кандидатів.

Шуляк навела конкретні кроки для ветеранів. Це стажування в державному органі строком до шести місяців і представництво ветеранських об'єднань у Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Також кандидати зможуть зазначити статус ветерана вже під час подання документів.

Нардеп додала, що державні службовці з відмінними результатами щорічного оцінювання зможуть перейти на вищу посаду без конкурсу, а посади категорій "Б" і "В" - заміщувати за результатами спрощеного внутрішнього конкурсу.

Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк05.02.26, 12:05 • 108170 переглядiв

Павло Башинський

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