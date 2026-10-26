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Рада возобновила конкурсы на замещение должностей государственной службы

Киев • УНН

 • 1648 просмотра

Парламент поддержал законопроект №13478-1 о возвращении конкурсов на госслужбу. Отбор будут восстанавливать поэтапно через портал «Дія».

Рада возобновила конкурсы на замещение должностей государственной службы

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий возобновление проведения конкурсов для поступления на государственную службу и совершенствование порядка её прохождения. Об этом передаёт УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №13478-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов и совершенствования порядка поступления, прохождения, прекращения государственной службы" во втором чтении и в целом поддержали 247 народных депутатов. 

Документ предлагает поэтапное возвращение конкурсного отбора, который был ограничен в период военного положения. Возобновление конкурсов планируется в три этапа: сначала для должностей категории А, затем — категории Б на подконтрольных территориях без боевых действий, и на завершающем этапе — для категории В в таких же условиях.

Законопроект допускает назначение без конкурса на должности в районах, где продолжаются боевые действия, а также предоставляет руководителям право оставлять на должностях работников, назначенных без конкурсов, для сохранения кадрового потенциала.

Как сообщила председатель комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, конкурсы на должности категории "А" и в органах местного самоуправления возобновляются сразу после вступления закона в силу, а для категорий "Б" и "В" переходный период составляет один и два месяца соответственно. Те, кого назначили без конкурса во время войны, смогут продолжить службу без нового отбора при условии положительных результатов ежегодного оценивания.

По её словам, вакансии государственной службы и документы для участия в конкурсах будут подаваться через портал «Дія», где также будут публиковаться объявления, результаты отбора, информация о назначениях и статистика конкурсов. Это сделает процедуру более доступной и прозрачной для кандидатов.

Шуляк привела конкретные шаги для ветеранов. Это стажировка в государственном органе сроком до шести месяцев и представительство ветеранских объединений в Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Также кандидаты смогут указать статус ветерана уже при подаче документов.

Народный депутат добавила, что государственные служащие с отличными результатами ежегодного оценивания смогут перейти на более высокую должность без конкурса, а должности категорий "Б" и "В" — замещать по результатам упрощённого внутреннего конкурса.

Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк05.02.26, 12:05 • 108170 просмотров

Павел Башинский

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